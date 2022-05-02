Посольство США возобновляет работу в Украине - Садовый

Посольство США возобновляет свою работу в Украине.
Эту информацию во время визита во Львов подтвердила временно поверенная в делах США Кристина Квин.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Также обсудили вызов, который стоит перед Львовом – строительство крупного реабилитационного центра. Он сегодня критически необходим для тяжело раненых украинцев. И здесь мы очень нуждаемся в плече международных партнеров", — написал Садовый.
Напомним, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Дания снова открыла свое посольство в Украине после его закрытия сразу после российского вторжения.
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