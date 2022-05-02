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Посольство США возобновляет работу в Украине - Садовый

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Посольство США возобновляет работу в Украине - Садовый

facebook/Андрей Садовой

Посольство США возобновляет свою работу в Украине.

Эту информацию во время визита во Львов подтвердила временно поверенная в делах США Кристина Квин.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Также обсудили вызов, который стоит перед Львовом – строительство крупного реабилитационного центра. Он сегодня критически необходим для тяжело раненых украинцев. И здесь мы очень нуждаемся в плече международных партнеров", — написал Садовый.

Напомним, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Дания снова открыла свое посольство в Украине после его закрытия сразу после российского вторжения.

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