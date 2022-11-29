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Для 50% Херсона включили свет – ОВА

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
1 мин
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Для 50% Херсона включили свет – ОВА

Фото: Associated Press

Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет всем домам города.

На 29 ноября 50% деоккупированного Херсона уже с электроэнергией.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в телеграм-канале.

После освобождения Херсон возвращается к нормальной жизни. С 26 ноября в областном центре начали поэтапно подключать бытовых пользователей. Около 5% жителей уже были со светом. В ОП подчеркивают, что энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет всем домам города.

Стоит отметить, что российские оккупанты интенсивно обстреливают Херсон, который недавно оставили. Так они мстят за возвращение украинского города. По данным городских властей, на территории Херсонской территориальной громады только за последние пять дней, 20-24 ноября, зафиксировано 63 обстрела. За это время погибли уже 15 человек, ранены десятки херсонцев.

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Дата публикации
Просмотры
452
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