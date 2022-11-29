В освобожденном Херсоне снова раздаются взрывы

Вечером, 29 ноября, в освобожденном Херсоне снова слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспильне".

Взрывы в городе раздались ориентировочно 21:20. Что именно обстреливают россияне пока неизвестно.

Подробности устанавливают.

Обстрелы уволенного Херсона

ВСУ 11 ноября освободили единственный областной центр, который с начала полномасштабной войны удалось оккупировать России. Российские оккупанты после отступления начали из артиллерии обстреливать Херсон. Таким образом, они мстят украинцам за то, что вернули этот город.

Российские оккупанты, во вторник, 29 ноября, нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне. К счастью, никто не пострадал.

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