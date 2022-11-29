У звільненому Херсоні знову лунають вибухи

Росіяни постійно обстрілюють українське місто.
Ввечері, 29 листопада, у звільненому Херсоні знову чути звуки вибухів.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в місті пролунали орієнтовно 21:20. Що саме обстрілюють росіяни - наразі невідомо.
Подробиці встановлюють.
Обстріли звільненого Херсона
ЗСУ 11 листопада звільнили єдиний обласний центр, який від початку повномасштабної війни вдалося окупувати Росії. Російські окупанти після відступу почали з артилерії обстрілювати Херсон. Таким чином вони мстяться українцям за те, що повернули це місто.
Російські окупанти у вівторок, 29 листопада, завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. На щастя, ніхто не постраждав.
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