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У звільненому Херсоні знову лунають вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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849
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У звільненому Херсоні знову лунають вибухи

Фото: Associated Press

Росіяни постійно обстрілюють українське місто.

Ввечері, 29 листопада, у звільненому Херсоні знову чути звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне". 

Вибухи в місті пролунали орієнтовно 21:20. Що саме обстрілюють росіяни - наразі невідомо.

Подробиці встановлюють.

Обстріли звільненого Херсона

ЗСУ 11 листопада звільнили єдиний обласний центр, який від початку повномасштабної війни вдалося окупувати Росії. Російські окупанти після відступу почали з артилерії обстрілювати Херсон. Таким чином вони мстяться українцям за те, що повернули це місто.

Російські окупанти у вівторок, 29 листопада, завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. На щастя, ніхто не постраждав.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
849
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