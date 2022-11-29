Для 50% Херсона увімкнули світло - ОВА

Енергетики працюють над тим, щоб повернути світло до всіх будинків міста.

Станом на 29 листопада 50% деокупованого Херсона уже з електроенергією.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у телеграм-каналі.

Після звільнення Херсон повертається до нормального життя. Від 26 листопада в обласному центрі почали поетапно підключати побутових користувачів. Близько 5% мешканців вже були зі світлом. В ОП наголошують, що енергетики працюють над тим, аби повернути світло до всіх будинків міста.

Варто зазначити, що російські окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили. Так вони мстяться за повернення українського міста. За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні п'ять днів, 20-24 листопада, зафіксовано 63 обстріли. За цей час загинули вже 15 людей, поранені десятки херсонців.

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