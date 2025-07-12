Эксперт объяснил, почему у Украины самые действенные санкции против РФ

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Если после анонсированного «важного заявления» Дональд Трамп объявит новые санкции против России, это, безусловно, положительно. Но такие меры следует рассматривать только как дополнительную опцию того, что должна сделать сама Украина.

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в комментарии Youtube-канала РБК-Украина .

«Любые санкции против России нужно рассматривать как бонус к тому, что должна сделать сама Украина. Не стоит слишком верить союзникам, так как санкции вводят, так же их могут и отменить», — подчеркнул эксперт.

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Он подчеркнул, что лучшие санкции — это те, которые физически исключают возможность экспортных потоков РФ.

«Разбомбленный терминал по закачке нефти в Балтийском порту – это и есть настоящие санкции. Раздолбанный терминал по экспорту российского газа в Мурманске — это настоящие санкции. Это должна сделать Украина. Все остальное – это бонус. Будет, не будет… Мы не контролируем эти процессы», – объяснил Загородний.

В то же время, он оценил возможные санкции, предусмотренные в законопроекте американского сенатора Линдси Грэма. По его словам, такие ограничения может ввести и сам президент США — примеры этому уже были, в частности в случае с Венесуэлой.

«Если законопроект будет принят — считайте, что это на следующие сто лет. Даже если Россия выведет все войска и заплатит репарации, американцы этого не отменят. Потому что речь идет о деньгах. А это важный рычаг давления не только на Китай и Индию, но и Европу», — отметил политтехнолог.

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Несмотря на это, Загородний отметил, что реальные изменения могут произойти только благодаря действиям самой Украины.

«Все зависит исключительно от производства украинского оружия, ударов по территории РФ и терминалам. Чтобы они вообще ничего не могли экспортировать. Если они не смогут экспортировать нефть, то не будет иметь значения, будут ли санкции или не будут», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готовится сделать важное заявление о войне, которое развязала Россия против Украины .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию в отношении России с пряника на плеть и может применить «секретное оружие» .

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