Експерт пояснив, чому Україна має найдієвіші санкції проти РФ

Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Якщо після анонсованої «важливої заяви» Дональд Трамп оголосить нові санкції проти Росії — це, безумовно, позитивно. Але такі заходи слід розглядати лише як додаткову опцію до того, що повинна зробити сама Україна.

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

«Будь-які санкції проти Росії потрібно розглядати як бонус до того, що повинна зробити сама Україна. Не варто надто вірити союзникам, бо так, як санкції вводять, так само їх можуть і скасувати», — наголосив експерт.

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Він підкреслив, що найкращі санкції — це ті, які фізично унеможливлюють експортні потоки РФ.

«Розбомблений термінал з закачки нафти в Балтійському порту — це і є справжні санкції. Роздовбаний термінал з експорту російського газу в Мурманську — оце є справжні санкції. Це повинна зробити Україна. Все інше — це бонус. Буде, не буде… Ми не контролюємо ці процеси», — пояснив Загородній.

Водночас він оцінив можливі санкції, передбачені у законопроєкті американського сенатора Ліндсі Грема. За його словами, такі обмеження може ввести і сам президент США — приклади цьому вже були, зокрема у випадку з Венесуелою.

«Якщо законопроєкт ухвалять — вважайте, що це на наступні сто років. Навіть якщо Росія виведе всі війська й заплатить репарації, американці не скасують цього. Бо тут ідеться про гроші. А це важливий важіль тиску не лише на Китай та Індію, але й на Європу», — зауважив політтехнолог.

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Попри це, Загородній наголосив, що реальні зміни можуть настати лише завдяки діям самої України.

«Все залежить виключно від виробництва української зброї, ударів по території РФ і терміналах. Щоб вони взагалі не могли нічого експортувати. Якщо вони не зможуть експортувати нафту, то не матиме значення, чи будуть санкції, чи не будуть», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готується зробити важливу заяву стосовно війни, яку розв’язала Росія проти України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп змінив свою стратегію щодо Росії з пряника на батіг і може застосувати «секретну зброю».

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