Трамп анонсував важливу заяву щодо війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готується зробити важливу заяву стосовно війни, яку розв’язала Росія проти України.

Про це повідомляє NBC News.

«Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії», — повідомив Трамп.

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Американський президент не уточнив, про що саме йтиметься у заяві та які рішення можуть бути ухвалені. Подробиці наразі залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Україні відповідно до президентських повноважень, які часто використовував його попередник Джо Байден.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп змінив свою стратегію щодо Росії з пряника на батіг і може застосувати «секретну зброю».