Дональд Трамп і Джо Байден / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Україні відповідно до президентських повноважень, які часто використовував його попередник Джо Байден.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з рішенням.

Агентство відзначило, що цей крок Трампа свідчить про новий інтерес американського президента до захисту України.

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Одне з джерел зазначило, що вартість зброї, яку має намір надіслати адміністрація Трампа з американських запасів відповідно до президентських повноважень щодо скорочення військових ресурсів, може становити близько 300 мільйонів доларів.

Пакет військової допомоги може включати оборонні ракети Patriot та наступальні ракети середньої дальності, але рішення щодо точного обладнання ще не ухвалене, повідомили джерела.

Раніше адміністрація Трампа передавала лише ту зброю, постачання якої дозволив колишній президент Джо Байден.

США мають президентські повноваження щодо вилучення коштів для України на суму 3,86 мільярда доларів. Останнім вилученням було 500 мільйонів доларів, наданих Байденом 9 січня.

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Президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів дозволяють президенту використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Пентагон і Білий дім поки що не відповіли на запит Reuters про коментар.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що після його телефонної розмови з Дональдом Трампом Україна отримала «зелене світло» на відновлення допомоги від США.