Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

У найближчі роки Європа значно зміцниться у військовому сенсі й буде краще готовою до довгострокової підтримки України. Натомість сама Україна вже формує стандарти сучасної війни і може поділитися цим досвідом із країнами НАТО.

Про це в етері Еспресо заявив аналітик, історик і експерт Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Януш Бугайський в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

«Президент Трамп прагне, щоб його вважали великим миротворцем. Президент Зеленський зробив важливі кроки, не поступаючись принципами, а намагаючись допомогти Трампу досягти припинення вогню як початку шляху до тривалого миру.

Реклама

Однак стало зрозуміло під час нещодавнього засідання кабінету міністрів, що Трамп дедалі більше розчаровується в Путіні. Очільник Кремля повторює, що хоче миру і припинення вогню, але не надає жодних реальних доказів на підтвердження своїх слів. Російське керівництво не має наміру зупинятися. Вони продовжать війну, поки не досягнуть своїх цілей. А ці цілі полягають у поваленні українського уряду, встановленні контролю над українською державою і, зрештою, у перетворенні кожного українця на росіянина. Такі амбіції переслідувалися ними протягом століть», — зауважив Бугайський.

На його переконання, час точно не на боці Росії — ані з економічної, ані з демографічної, ані з військової точки зору. Особливо з урахуванням того, що Європа активно зміцнює власну обороноздатність.

«Німеччина вперше заявила про готовність витрачати понад 2% ВВП на оборону і активно нарощує виробництво зброї. Інші європейські члени НАТО також зобов’язалися підвищити оборонні витрати. У найближчі один-три роки Європа стане набагато сильнішою і буде краще підготовленою до довгострокової підтримки України», — підкреслив аналітик.

Окремо він відзначив заслуги самої України у війні проти агресора.

Реклама

«Ми часто зосереджуємо увагу на західній допомозі, але саме Україна сьогодні є світовим лідером у виробництві безпілотників і веденні бойових дій з їх використанням. Україна формує стандарти сучасної війни та може навчити цього НАТО та інші західні країни. Крім того, Україна активно відновлює і розбудовує власну оборонну промисловість. Усе це свідчить про очевидне — час грає на боці України, Росія ж його стрімко втрачає», — резюмував Бугайський.

Раніше повідомлялося, що Кирило Буданов розкрив шокувальні масштаби військової підтримки від КНДР для РФ, наголосивши на ефективності північнокорейської зброї.

Ми раніше інформували, що президент США повідомив про досягнення важливої угоди з країнами НАТО, які матимуть право закуповувати американське озброєння для ЗСУ.