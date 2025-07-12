Война в Украине / © Associated Press

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В ближайшие годы Европа значительно укрепится в военном смысле и будет лучше готова к долгосрочной поддержке Украины. Сама Украина уже формирует стандарты современной войны и может поделиться этим опытом со странами НАТО.

Об этом в эфире Эспрессо заявил аналитик, историк и эксперт Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Януш Бугайский в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

«Президент Трамп стремится к тому, чтобы его считали великим миротворцем. Президент Зеленский сделал важные шаги, не уступая принципам, а пытаясь помочь Трампу достичь прекращения огня как начала пути к продолжительному миру.

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Однако стало ясно во время недавнего заседания кабинета министров, что Трамп все больше разочаровывается в Путине. Глава Кремля повторяет, что хочет мира и прекращения огня, но не дает никаких реальных доказательств в подтверждение своих слов. Российское руководство не намерено останавливаться. Они продолжат войну, пока не добьются своих целей. А эти цели заключаются в свержении украинского правительства, установлении контроля над украинским государством и, наконец, в превращении каждого украинца в россиянина. Такие амбиции преследовались ими на протяжении веков», — заметил Бугайский.

По его убеждению, время точно не на стороне России — ни с экономической, ни с демографической, ни с военной точки зрения. Особенно с учетом того, что Европа активно укрепляет свою обороноспособность.

«Германия впервые заявила о готовности тратить более 2% ВВП на оборону и активно наращивает производство оружия. Другие европейские члены НАТО также обязались повысить расходы на оборону. В ближайшие один-три года Европа станет гораздо сильнее и будет лучше подготовлена к долгосрочной поддержке Украины», — подчеркнул аналитик.

Отдельно он отметил заслуги самой Украины в войне против агрессора.

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«Мы часто сосредотачиваем внимание на западной помощи, но именно Украина сегодня является мировым лидером в производстве беспилотников и ведении боевых действий с их использованием. Украина формирует стандарты современной войны и может научить этому НАТО и другие западные страны. Кроме того, Украина активно восстанавливает и строит собственную оборонную промышленность. Все это свидетельствует об очевидном — время играет на стороне Украины, Россия его стремительно теряет», — резюмировал Бугайский.

Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов раскрыл шокирующие масштабы военной поддержки от КНДР для РФ, отметив эффективность северокорейского оружия.

Мы ранее информировали, что президент США сообщил о достижении важного соглашения со странами НАТО, которые будут вправе закупать американское вооружение для ВСУ.