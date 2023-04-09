Энергетический террор России окончательно провалился — ISW

Оккупанты не достигли своих целей.

Российский ракетный террор против энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалился, и Москва, похоже, отказалась от этих намерений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Серия крупномасштабных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре не достигла целей повлечь за собой гуманитарную катастрофу, ослабить украинский военный потенциал и заставить Украину идти на переговоры. 1 марта государственные российские СМИ признали этот провал", — отмечают аналитики.

Эксперты привели данные Министерства обороны Великобритании, в которых указывается, что частота массированных обстрелов снизилась с марта 2023 года.

Ранее стало известно, что каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована российскими оккупантами за последние четыре месяца. Всего в результате обстрелов Украина потеряла 75% мощности ТЭС.

Отметим, что Россия может сменить тактику ракетных ударов по Украине после назначения Валерия Герасимова командующим российской группировкой. По мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, из-за малого количества дальнобойных ракет оккупанты могут ракетами из переработанных комплексов С-300 и С-400 терроризировать жителей приграничных территорий.

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