Енергетичний терор Росії остаточно провалився - ISW

Окупанти не досягли своїх цілей.

Російський ракетний терор проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився і Москва, схоже, відмовилася від цих намірів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал", - зазначають аналітики.

Експерти навели дані Міністерства оборони Великої Британії, в яких вказується, що частота масованих обстрілів зменшилася від березня 2023 року.

Раніше стало відомо, що кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована російськими окупантами за останні чотири місяці. Загалом унаслідок обстрілів Україна втратила 75% потужності ТЕС.

Зауважимо, що Росія може змінити тактику ракетних ударів по Україні після призначення Валерія Герасимова командувачем російського угруповання. На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, через малу кількість далекобійних ракет окупанти можуть ракетами з перероблених комплексів С-300 та С-400 тероризувати жителів прикордонних територій.

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