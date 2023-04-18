Херсон находится под артробстрелом со стороны врага: есть пострадавшие

Российские оккупанты обстреливают центр Херсона утром 18 апреля. Пока известно о шести пострадавших.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Внимание! Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!" – призвал глава области.

Как уточнил Ермак, российские войска обстреляли из артиллерии район Центрального рынка Херсона. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Местные паблики выложили запись со звуками вражеских атак.

Напомним, 15 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии Таврический микрорайон Херсона. В результате атаки погибли 28-летняя дочь и ее 48-летняя мама, находившиеся на территории учебного заведения, куда попали вражеские снаряды.

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