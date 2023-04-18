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Херсон перебуває під артробстрілом з боку ворога: є постраждалі

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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1015
Час на прочитання
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Херсон перебуває під артробстрілом з боку ворога: є постраждалі

Фото: ТСН.ua

Єрмак повідомив про 6 постраждалих.

Російські окупанти обстрілюють центр Херсона вранці 18 квітня. Наразі відомо по шістьох постраждалих.

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Увага! Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" – закликав голова області.

Як уточнив Єрмак, російські війська обстріляли з артилерії район Центрального ринку Херсона. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей.

Місцеві пабліки виклали запис зі звуками ворожих атак.

Нагадаємо,15 квітня окупанти обстріляли з артилерії Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок атаки загинули 28-річна донька та її 48-річна мама, які перебували на території навчального закладу, куди влучили ворожі снаряди.

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Дата публікації
Перегляди
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