Херсон перебуває під артробстрілом з боку ворога: є постраждалі

Російські окупанти обстрілюють центр Херсона вранці 18 квітня. Наразі відомо по шістьох постраждалих.

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Увага! Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" – закликав голова області.

Як уточнив Єрмак, російські війська обстріляли з артилерії район Центрального ринку Херсона. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей.

Місцеві пабліки виклали запис зі звуками ворожих атак.

Нагадаємо,15 квітня окупанти обстріляли з артилерії Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок атаки загинули 28-річна донька та її 48-річна мама, які перебували на території навчального закладу, куди влучили ворожі снаряди.

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