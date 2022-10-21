Иран призвал своих граждан выехать из Украины — Reuters

Иран призвал своих граждан, находящихся на территории Украины, уехать из государства.
Иран, поставляющий дроны и ракеты РФ, призвал своих граждан выехать из Украины.
Об этом пишет Reuters.
Как отмечается, министерство иностранных дел Ирана призвало своих граждан, находящихся в Украине, уехать из государства. А тех, кто планировал посетить страну, воздержаться от поездок.
"В связи с эскалацией военного характера в Украине всем иранцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Также проживающим в Украине иранцам рекомендуется покинуть страну в целях собственной безопасности”, — пишет Reuters со ссылкой на МИД Ирана.
Что интересно, Иран обратился к своим гражданам после того, как президент США Джо Байден заявил, что Иран непосредственно участвует в российской агрессии против Украины.
Против страны планируется вводить санкции со стороны Великобритании и Евросоюза.
Напомним, что Россия угрожает разорвать "зерновое соглашение" из-за расследования ООН по иранским дронам.
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