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Иран призвал своих граждан выехать из Украины — Reuters

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Иран призвал своих граждан выехать из Украины — Reuters

Фото: Associated Press

Иран призвал своих граждан, находящихся на территории Украины, уехать из государства.

Иран, поставляющий дроны и ракеты РФ, призвал своих граждан выехать из Украины.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, министерство иностранных дел Ирана призвало своих граждан, находящихся в Украине, уехать из государства. А тех, кто планировал посетить страну, воздержаться от поездок.

"В связи с эскалацией военного характера в Украине всем иранцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Также проживающим в Украине иранцам рекомендуется покинуть страну в целях собственной безопасности”, — пишет Reuters со ссылкой на МИД Ирана.

Что интересно, Иран обратился к своим гражданам после того, как президент США Джо Байден заявил, что Иран непосредственно участвует в российской агрессии против Украины.

Против страны планируется вводить санкции со стороны Великобритании и Евросоюза.

Напомним, что Россия угрожает разорвать "зерновое соглашение" из-за расследования ООН по иранским дронам.

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