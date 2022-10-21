Глава Пентагона во второй раз с начала войны поговорил с Шойгу: в Минобороны США сообщили детали

Первые переговоры от 24 февраля между Остиным и Шойгу были в мае.

В пятницу, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу провели вторые от полномасштабного вторжения РФ переговоры. Главной темой была война в Украине.

Об этом сообщает оборонное ведомство РФ.

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"Сегодняшние переговоры Шойгу с главой Пентагона — вторые с начала спецоперации в Украине. Прошлые были в мае, тема обсуждения тогда была той же — актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", — пишут пропагандистские СМИ.

В Кремле деталей разговора не раскрывают.

Также многословной не была и американская сторона. На сайте Минобороны США сообщили, что Остин во время разговора с Шойгу подчеркнул "на важности сохранения линий связи" во время войны.

"21 октября министр обороны США Ллойд Дж. Остин III провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Остин отметил важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", - коротко прокомментировали разговор министров двух стран.

Россия угрожает ядерным оружием

Глава Кремля Владимир Путин на фоне поражений в Украине начал угрожать ядерным оружием. 29 сентября CNN со ссылкой на разведданные США проинформировало, что вероятность того, что президент РФ применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Ранее в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

Чиновник НАТО предупредил, что любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для России и "по всей вероятности" вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны Альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нужно быть готовым к любому сценарию.

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