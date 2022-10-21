Іран закликав своїх громадян виїхати з України - Reuters

Іран закликав своїх громадян, які перебувають на території України, виїхати з держави.

Іран, який постачає дрони та ракети РФ, закликав своїх громадян виїхати з України.

Про це пише Reuters.

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Як зазначається, Міністерство закордонних справ Ірану закликало своїх громадян, які перебувають в Україні, виїхати з держави. А тих, хто планував відвідати країну, утриматися від поїздок.

“У зв'язку з ескалацією військового характеру в Україні всім іранцям наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до України. Також іранцям, які проживають в Україні, рекомендується залишити країну з метою власної безпеки”, - пише Reuters з посиланням на МЗС Ірану.

Що цікаво, Іран звернувся до своїх громадян після того, як президент США Джо Байден заявив, що Іран бере безпосередню участь у російській агресії проти України.

Проти країни планується запровадити санкції з боку Великої Британії та Євросоюзу.

Нагадаємо, що Росія погрожує розірвати “зернову угоду” через розслідування ООН щодо іранських дронів.

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