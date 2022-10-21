"М’яч зупиняється": легенда "Баварії" оголосив про завершення кар’єри

Французький вінгер Франк Рібері оголосив про завершення кар’єри.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"М’яч зупиняється. Почуттів всередині мене – немає. Дякую всім за цю чудову пригоду", – написав Рібері.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. #FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

Останнім часом 39-річний Рібері був гравцем італійського клубу "Салернітана". Влітку хавбек продовжив угоду з італійським клубом до червня 2023 року. Однак у новому сезоні відіграв лише 36 хвилин у Серії А у матчі з "Ромою". Також Франк вийшов на поле у ​​матчі Кубка Італії з "Пармою".

Відомо, що попри завершення кар’єри гравця, француз планує продовжити роботу в клубі.

Протягом своєї кар’єри Рібері виступав у дев’ятьох командах. Зіркою світового футболу він став у "Баварії", за яку лише в чемпіонаті Німеччини зіграв майже 300 поєдинків та забив 86 голів. З мюнхенцями француз 9 разів вигравав Бундеслігу і тріумфував у Лізі чемпіонів.

Також виступав за "Брест", "Марсель", "Галатасарай", "Фіорентину".