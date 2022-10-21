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"М’яч зупиняється": легенда "Баварії" оголосив про завершення кар’єри

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"М’яч зупиняється": легенда "Баварії" оголосив про завершення кар’єри

Фото: Associated Press

39-річний півзахисник пішов на спортивну пенсію.

Французький вінгер Франк Рібері оголосив про завершення кар’єри.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"М’яч зупиняється. Почуттів всередині мене – немає. Дякую всім за цю чудову пригоду", – написав Рібері.

Останнім часом 39-річний Рібері був гравцем італійського клубу "Салернітана". Влітку хавбек продовжив угоду з італійським клубом до червня 2023 року. Однак у новому сезоні відіграв лише 36 хвилин у Серії А у матчі з "Ромою". Також Франк вийшов на поле у ​​матчі Кубка Італії з "Пармою". 

Відомо, що попри завершення кар’єри гравця, француз планує продовжити роботу в клубі.

  • Протягом своєї кар’єри Рібері виступав у дев’ятьох командах. Зіркою світового футболу він став у "Баварії", за яку лише в чемпіонаті Німеччини зіграв майже 300 поєдинків та забив 86 голів. З мюнхенцями француз 9 разів вигравав Бундеслігу і тріумфував у Лізі чемпіонів.
  • Також виступав за "Брест", "Марсель", "Галатасарай", "Фіорентину".

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