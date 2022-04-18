Решение о поддержке Украины было принято почти единогласно в парламенте.
Италия поможет Украине оружием.
Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги 18 апреля.
По его словам, решение о поддержке Украины было принято почти единогласно в парламенте.
Ранее Драги заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин хочет продолжать войну и не желает встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Италии уверен, что звонки главе Кремля – пустая трата времени.
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