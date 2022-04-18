Рішення про підтримку України було ухвалено майже одноголосно у парламенті.

Італія допоможе Україні зброєю.

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі 18 квітня.

За його словами, рішення про підтримку України було ухвалено майже одноголосно у парламенті.

Раніше Драгі заявив, що очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін хоче продовжувати війну і не бажає зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Італії впевнений, що дзвінки очільнику Кремля – марна трата часу.

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