На Житомирщині вже розміновано 8 населених пунктів – Тимошенко

На Житомирщині вже розміновано 8 населених пунктів – Тимошенко

Житомирська область продовжує відновлюватися після наслідків військової агресії російських окупантів. Зокрема, силами українських військових та рятувальників вже повністю розміновано 8 населених пунктів регіону.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Тимошенка, у населених пунктах Житомирщини продовжується активне відновлення житлових будинків.

"В Овручі та у селищі Городок встановлюють вікна у житлових будинках. Триває відновлення дахів та покрівель в селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка", – розповів Тимошенко.

Також в місті Овруч проводять розбори завалів знищеного російськими військами центру зайнятості.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у найближчі дні буде відкрито рух Житомирською трасою.

Кирило Тимошенко / Facebook

Кирило Тимошенко / Facebook

Кирило Тимошенко / Facebook

Кирило Тимошенко / Facebook