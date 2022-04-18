На Житомирщині вже розміновано 8 населених пунктів – Тимошенко

Житомирська область продовжує відновлюватися після наслідків військової агресії російських окупантів. Зокрема, силами українських військових та рятувальників вже повністю розміновано 8 населених пунктів регіону.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За словами Тимошенка, у населених пунктах Житомирщини продовжується активне відновлення житлових будинків.
"В Овручі та у селищі Городок встановлюють вікна у житлових будинках. Триває відновлення дахів та покрівель в селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка", – розповів Тимошенко.
Також в місті Овруч проводять розбори завалів знищеного російськими військами центру зайнятості.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у найближчі дні буде відкрито рух Житомирською трасою.