На Житомирщине уже разминировано 8 населенных пунктов – Тимошенко

На Житомирщине уже разминировано 8 населенных пунктов – Тимошенко

Житомирская область продолжает восстанавливаться после последствий военной агрессии российских оккупантов. В частности, силами украинских военных и спасателей уже полностью разминированы 8 населенных пунктов региона.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, в населенных пунктах Житомирской области продолжается активное восстановление жилых домов.

"В Овруче и в поселке Городок устанавливают окна в жилых домах. Продолжается восстановление крыш и кровель в селах Черняхов, Раковщина, Ризня, Малиновка и Юровка", – рассказал Тимошенко.

Также в городе Овруч проводятся разборы завалов уничтоженного российскими войсками центра занятости.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, в ближайшие дни будет открыто движение по Житомирской трассе.

Кирилл Тимошенко / Facebook

Кирилл Тимошенко / Facebook

Кирилл Тимошенко / Facebook

Кирилл Тимошенко / Facebook