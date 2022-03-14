Компания ASUS останавливает работу в России

ASUS разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса.

Компания ASUS присоединяется к цифровой блокаде и останавливает работу в России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом 14 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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По его словам, компания разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса из РФ.

Отметим, что AsusTek Computer Inc. — транснациональная компания, специализирующаяся на компьютерной электронике, как комплектующие, так и готовые продукты.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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