Компания ASUS останавливает работу в России

ASUS разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса.
Компания ASUS присоединяется к цифровой блокаде и останавливает работу в России из-за ее вторжения в Украину.
Об этом 14 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, компания разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса из РФ.
Отметим, что AsusTek Computer Inc. — транснациональная компания, специализирующаяся на компьютерной электронике, как комплектующие, так и готовые продукты.
Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.
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