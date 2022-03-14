В Одесской области сохраняется риск высадки морского десанта РФ

Украинские военные готовы к такому сценарию.

В Одесском регионе все еще сохраняется риск высадки морского десанта РФ.

Оккупанты могут попытаться атаковать с воздуха или по суше, но украинские военные готовы к такому сценарию.

Об этом сегодня, 14 марта, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Мы все время говорим о том, что сохраняется риск высадки морского десанта на побережье одесского, поэтому ничего нового накануне не прозвучало. Враг жесток, коварен и хочет атаковать. Добро пожаловать в ад. Пусть попробуют десант, удары с воздуха или с суши – мы готовы», — сказал Братчук.

Напомним, в Одессе вводят комендантский час.

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