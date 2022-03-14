На Одещині зберігається ризик висадження морського десанту РФ

Українські військові готові до такого сценарію.

В Одеському регіоні все ще зберігається ризик висадження морського десанту РФ.

Окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ми увесь час говоримо про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на одеське узбережжя, тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, підступний і хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря чи з суходолу – ми готові», - сказав Братчук.

Нагадаємо, в Одесі запроваджують комендантську годину.

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