В Одесі запроваджують комендантську годину

Під час комендантської години заборонено пересуватися містом.

В Одесі від 13 березня запроваджують комендантську годину, що триматиме від 20:00 до 06:00.

Про це повідомили в одеській поліції.

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Там наголосили, що в цей період суворо заборонено пересуватися містом. Виходити з дому можна тільки в разі повітряної тривоги – щоб пройти в найближче укриття.

"Що менше на вулиці перехожих, то простіше виявити та перевірити підозрілих людей. Якщо ви не охороняєте місто і не йдете в укриття – сидите вдома. Ми працюємо! Ваша відповідальність – наша спільна безпека!" – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що російські війська намагаються наступати на обласний центр, однак місто готове дати відсіч ворогу. Як раніше, вже не буде, ​​адже одесити змінили свій світогляд щодо росіян.