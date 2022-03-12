В Одесі запроваджують комендантську годину

Під час комендантської години заборонено пересуватися містом.
В Одесі від 13 березня запроваджують комендантську годину, що триматиме від 20:00 до 06:00.
Про це повідомили в одеській поліції.
Там наголосили, що в цей період суворо заборонено пересуватися містом. Виходити з дому можна тільки в разі повітряної тривоги – щоб пройти в найближче укриття.
"Що менше на вулиці перехожих, то простіше виявити та перевірити підозрілих людей. Якщо ви не охороняєте місто і не йдете в укриття – сидите вдома. Ми працюємо! Ваша відповідальність – наша спільна безпека!" – наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що російські війська намагаються наступати на обласний центр, однак місто готове дати відсіч ворогу. Як раніше, вже не буде, адже одесити змінили свій світогляд щодо росіян.
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