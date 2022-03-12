Гендиректор МАГАТЕ має намір прибути до Києва

Дата візиту поки не відома.

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір приїхати до Києва.

Про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котіну у прямому ефірі спільного телемарафону UA 12 березня.

Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння. Однак дати візиту невідома.

"Але дату візиту ще не визначено", – зазначив він.

Нагадаємо, технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території Чорнобильської атомної електростанції (АЕС), яка перебуває під контролем окупантів з Росії.

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