Гендиректор МАГАТЕ має намір прибути до Києва

Дата візиту поки не відома.
Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір приїхати до Києва.
Про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котіну у прямому ефірі спільного телемарафону UA 12 березня.
Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння. Однак дати візиту невідома.
"Але дату візиту ще не визначено", – зазначив він.
Нагадаємо, технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території Чорнобильської атомної електростанції (АЕС), яка перебуває під контролем окупантів з Росії.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація