В Одессе вводят комендантский час

Во время комендантского часа запрещено передвигаться по городу.

В Одессе от 13 марта вводят комендантский час, который будет длится с 20:00 до 06:00.

Об этом сообщили в одесской полиции.

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Там подчеркнули, что в этот период строго запрещено передвигаться по городу. Выходить из дома можно только в случае воздушной тревоги – чтобы пройти в ближайшее укрытие.

"Чем меньше на улице прохожих, тем проще обнаружить и проверить подозрительных людей. Если вы не охраняете город и не идете в укрытие – сидите дома. Мы работаем! Ваша ответственность – наша общая безопасность!" – подчеркнули правоохранители.

Напомним, спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются наступать на областной центр, однако город готов дать отпор врагу. Как раньше, уже не будет, ведь одесситы изменили свое мировоззрение по отношению к россиянам.