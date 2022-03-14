Компанія ASUS зупиняє роботу в Росії

ASUS розробить план "евакуації" своїх співробітників та бізнесу.
Компанія ASUS приєднується до цифрової блокади та зупиняє роботу в Росії через її вторгнення до України.
Про це 14 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників та бізнесу із РФ.
Зазначимо, що AsusTek Computer Inc. - транснаціональна компанія, що спеціалізується на комп'ютерній електроніці, як комплектуючі, так і готові продукти.
Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.
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