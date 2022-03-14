Компанія ASUS зупиняє роботу в Росії

ASUS розробить план "евакуації" своїх співробітників та бізнесу.

Компанія ASUS приєднується до цифрової блокади та зупиняє роботу в Росії через її вторгнення до України.

Про це 14 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників та бізнесу із РФ.

Зазначимо, що AsusTek Computer Inc. - транснаціональна компанія, що спеціалізується на комп'ютерній електроніці, як комплектуючі, так і готові продукти.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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