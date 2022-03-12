В Росії більше не зможуть користуватися eBay

В Росії більше не зможуть користуватися eBay

Це відома американська компанія, що надає послуги в областях інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів.

Жителі Росії більше не зможуть користуватися інтернет-аукціоном eBay. Компанія призупинила всі транзакції з російськими адресами.

Про це йдеться в заяві eBay.

Причина цьому - припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки в Росії.

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Тепер в обліковому записі продавців із Росії буде встановлено статус "У відпустці". Усі їхні активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари.

Активні тематичні оголошення або оголошення у форматі аукціону буде завершено, а ставки на них скасовано.

Зазначимо, що eBay Inc. - американська компанія, що надає послуги в областях інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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