В России больше не смогут пользоваться eBay

В России больше не смогут пользоваться eBay

Это известная американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов.

Жители России больше не смогут пользоваться интернет-аукционом eBay. Компания приостановила все транзакции с российскими адресами.

Об этом говорится в заявлении eBay.

Причина этому – прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки в России.

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Теперь в аккаунте продавцов из России будет установлен статус "В отпуске". Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска и покупатели не смогут приобрести товары.

Активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки на них отменены.

Отметим, что eBay Inc. — американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались более 150 компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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