36 понівечених вікон: окупанти масово обстріляли лікарні Миколаєва (фото, відео)

Окупанти продовжують атакувати Миколаїв.

Російські окупанти в ніч проти 12 березня почали хаотично обстрілювати Миколаїв. Під вогонь загарбників потрапили, зокрема, онкологічна лікарня й станція екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко.

Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждала станція екстреної медичної допомоги. Окупанти пошкодили карети "швидкої допомоги" та будівлю медиків.

Кулі ворога влучили просто у медичний кабінет. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, під обстріл потрапили онкологічна лікарня й офтальмологія.

Нагадаємо, увечері 11 березня російські окупанти почали хаотичну стрілянину по Миколаєву, чути вибухи та видно пожежі.