В результаті війни Росії проти України загинули 90 дітей - Офіс генпрокурора

В результаті війни Росії проти України загинули 90 дітей - Офіс генпрокурора

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Через збройну агресію РФ в Україні станом на ранок 14 березня загинули 90 дітей та понад сотню отримали поранення.

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Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено.

Окупанти пошкодили 379 українських закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

Нагадаємо, що із міста Вугледара Волноваського району Донецької області евакуювали 162 людини, серед них - 48 дітей.