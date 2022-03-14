Верещук рассказала о гуманитарном конвое в Мариуполь

Вчера гуманитарная колона из-за вражеских обстрелов не смогла добраться до заблокированного оккупантами города.

Сегодня, 14 марта, Украина снова будет пытаться разблокировать движение гуманитарного конвоя в Мариуполь.

Об этом 14 марта заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня мы снова будем пытаться вновь разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск через Мангуш в город Мариуполь", — сказала она.

Стоит отметить, что гумконвой в Мариуполь, который находится в состоянии гуманитарной катастрофы, не может попасть из-за постоянных обстрелов оккупантов. Мирные жители находятся в городе заблокированными без света, отопления, воды, еды и медикаментов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Читайте также: