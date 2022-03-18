Мэр Мелитополя рассказал о шести днях плена

Он должен уже завтра приступить к исполнению своих обязанностей.

Шесть дней провел в СИЗО Мелитополя в камере 15 квадратных метров с 10 вооруженными российскими военными.

Так описывает дни плена мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире ТСН.

Он убежден, что его похищение было для того, чтобы усмирить выходящих на акции протеста местных жителей. Но этот план не сработал, как и все предыдущие планы оккупантов.

Федоров убеждает, что от него требовали выйти с коллегами к людям со словами: «Уважаемая громада, мы идем в Российскую Федерацию». Мэр убеждает, что россияне не могут понять, что горожане этого не хотят.

В то же время, он отметил, что к нему пытки не применяли, но давили, потому что в небольшой камере с ним разговаривали до зубов вооруженные десяток россиян. А в соседней камере были слышны пытки людей.

Федоров рассказывает, что уже сейчас будет возвращаться к своим обязанностям после встречи с президентом Украины. Ведь в городе назревает гуманитарный кризис. "Непонятная ситуация выплаты наличной пенсии, непонятная ситуация с доставкой продуктов, с горючим по адекватным ценам, а не тем, что завезли оккупанты", — отметил Федоров.

Мэр Мелитополя рассказал о своем пребывании в плену российских оккупантов

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