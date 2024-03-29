Новости с фронта: где ВСУ отражали атаки россиян

За прошедшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены три атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботы, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов оккупантов.

Напомним, ранее командир батальона беспилотников третьей ОШБр Вадим Мазевич сообщил, что на Авдеевском направлении появились новые подразделения россиян, использующих другую тактику ведения боя.

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