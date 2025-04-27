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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ вывела в Черное море ракетоноситель с «Калибрами»

В Азовском море вражеские ракетоносители не обнаружены.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Корабль запускает "Калибры"

Корабль запускает «Калибры» / © Associated Press

Российские захватчики держат в Черном море один военный корабль, способный совершить залп из 6 ракет «Калибр».

Об этом говорится в сообщении военно-морских сил ВСУ.

«В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 6 ракет», — говорится в сообщении.

Кроме того, военные отметили, что в Азовском море вражеские корабли не наблюдаются.

Ранее сообщалось, что анализ британской разведки по атаке российской армии по Украине 24 апреля позволяет заключить, что благодаря «энергетическому перемирию» РФ смогла накопить большое количество ракет для одновременного массированного удара.

Мы ранее информировали, что 26 апреля российские войска атаковали Украину противокорабельной ракетой Оникс, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также 114 ударными беспилотниками.

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