РФ вивела у Чорне море ракетоносій з «Калібрами»

Корабель запускає «Калібри» / © Associated Press

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Російські загарбники тримають у Чорному морі один військовий корабель, який здатен здійснити залп з 6 ракет «Калібр».

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

«В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 6 ракет», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, військові зазначили, що в Азовському морі ворожі кораблі не спостерігаються.

Раніше повідомлялося, що аналіз британської розвідки щодо атаки російської армії по Україні 24 квітня дозволяє зробити висновок, що завдяки «енергетичному перемир’ю» РФ змогла накопичити велику кількість ракет для одночасного масованого удару.

Ми раніше інформували, що 26 квітня російські війська атакували Україну протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також 114-ма ударними безпілотниками.