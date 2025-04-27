ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

РФ вивела у Чорне море ракетоносій з «Калібрами»

У Азовському морі ворожі ракетоносії не виявлені.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Корабель запускає "Калібри"

Корабель запускає «Калібри» / © Associated Press

Російські загарбники тримають у Чорному морі один військовий корабель, який здатен здійснити залп з 6 ракет «Калібр».

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

«В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 6 ракет», — йдеться у повідомленні.

Крім того, військові зазначили, що в Азовському морі ворожі кораблі не спостерігаються.

Раніше повідомлялося, що аналіз британської розвідки щодо атаки російської армії по Україні 24 квітня дозволяє зробити висновок, що завдяки «енергетичному перемир’ю» РФ змогла накопичити велику кількість ракет для одночасного масованого удару.

Ми раніше інформували, що 26 квітня російські війська атакували Україну протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також 114-ма ударними безпілотниками.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie