Три знака, которым сегодня не стоит доверять даже проверенным людям

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Содержание Близнецы Лев Стрелец

Сегодня, 27 апреля, доверять окружающим не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно опасаться даже проверенных людей.

Близнецы

Близнецам, которые никогда не были чересчур доверчивыми, и сегодня не стоит отступать от своего железного правила. Причем подозрения, которые они будут испытывать, коснутся всех без исключения, а человеком, который в результате окажется виноват, они заподозрят в последнюю очередь.

Лев

Львам важно обратить внимание на человека, который будет плохо говорить о других — для них это должно стать безошибочным сигналом: он так же нелицеприятно отзывается и о самих представителях знака, а для последних такой грех — непростителен, махнуть на него рукой они не смогут.

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Стрелец

Стрельцам, у которых, как правило, душа нараспашку, неплохо было бы сегодня если не «закрыть» ее, то хотя бы немного «притворить», в противном случае им в нее наплюют — к счастью, только в переносном смысле — все кому ни лень — не стоит никому этого позволять.

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