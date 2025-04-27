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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня не стоит доверять даже проверенным людям

День всеобщей неопределенности, когда трудно быть в чем-либо или в ком-либо уверенным до конца, включая не только родных и близких людей, но и самого себя. На всякий случай – чтобы не стать жертвой как нечаянного обмана, так и спланированного и четко рассчитанного мошенничества – лучше в этот день никому не доверять.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 27 апреля, доверять окружающим не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно опасаться даже проверенных людей.

Близнецы

Близнецам, которые никогда не были чересчур доверчивыми, и сегодня не стоит отступать от своего железного правила. Причем подозрения, которые они будут испытывать, коснутся всех без исключения, а человеком, который в результате окажется виноват, они заподозрят в последнюю очередь.

Лев

Львам важно обратить внимание на человека, который будет плохо говорить о других — для них это должно стать безошибочным сигналом: он так же нелицеприятно отзывается и о самих представителях знака, а для последних такой грех — непростителен, махнуть на него рукой они не смогут.

Стрелец

Стрельцам, у которых, как правило, душа нараспашку, неплохо было бы сегодня если не «закрыть» ее, то хотя бы немного «притворить», в противном случае им в нее наплюют — к счастью, только в переносном смысле — все кому ни лень — не стоит никому этого позволять.

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Дата публикации
Количество просмотров
312
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