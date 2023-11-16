Россия массированно атаковала Белозерку: в регионе – обесточивание (фото)

В результате вражеской атаки по Херсонщине есть жертва и раненые.

Российские войска устроили массированный обстрел Белозерки в Херсонской области, уничтожив объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российская армия массированно ударила по Белозерке. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое – ранены", – написал глава региона в Сети.

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Позже он уточнил информацию, сообщив о пяти пострадавших. Это три женщины в возрасте 28, 56 и 34 года, а также 62-летний мужчина. Всех пострадавших доставили в больницу.

Что касается жертвы, то тело погибшего мужчины спасатели достали из-под завалов дома.

Россияне уничтожили объект критической инфраструктуры

В результате атаки повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен объект критической инфраструктуры, поэтому Белозерка и окрестные села оказались без электроснабжения.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", — заверил Прокудин.

Последствия обстрела Белозерки 16 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия обстрела Белозерки 16 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия обстрела Белозерки 16 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия обстрела Белозерки 16 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия обстрела Белозерки 16 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, в этот же день российские войска атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе Украины. На ТЭС серьезно повреждено оборудование. Без света оказался один населённый пункт.

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