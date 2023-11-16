Росія масовано атакувала Білозерку: у регіоні – знеструмлення (фото)

Внаслідок ворожої атаки по Херсонщині є жертва та поранені.

Російські війська влаштували масований обстріл Білозерки на Херсонщині, знищивши обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія масовано вдарила по Білозерці. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє – поранені", – написав очільник регіону в Мережі.

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Згодом він уточнив інформацію, повідомивши про п’ятьох постраждалих. Це троє жінок віком 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Щодо жертви, то тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку.

Росіяни знищили обʼєкт критичної інфраструктури

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено обʼєкт критичної інфраструктури, тож Білозерка і навколишні села опинилися без електропостачання.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", – запевнив Прокудін.

Наслідки обстрілу Білозерки 16 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки обстрілу Білозерки 16 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки обстрілу Білозерки 16 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки обстрілу Білозерки 16 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки обстрілу Білозерки 16 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, цього ж дня російські війська атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні України. На ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. Без світла опинився один населений пункт.

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