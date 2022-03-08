Скрипачка в Харькове глушила музыкой взрывы бомб: видео

Артистка говорит, что не будет уезжать из Харькова, а останется здесь, чтобы после победы отстраивать город.

Харьковская артистка Вера Литовченко превратила укрытие, в котором жители дома прячутся от российских бомбардировок, на импровизированную сцену. Здесь она играет на скрипке для харьковчан, пытаясь своей музыкой перекрыть оглушительный грохот доносившихся извне бомб.

Слушатели сняли видео, на котором скрипачка исполняет известную песню "Ніч яка місячна", и эти кадры широко разошлись в соцсетях, попав в британское издание The Guardian.

“Было очень тяжело играть и думать о чем-то, что не было войной. Но я решила, что должна сделать что-нибудь для этих людей. Мы стали семьей в этом подвале, и когда я играла, они забывали на мгновение о войне и думали о другом”, – рассказала артистка журналистам.

Также читайте Рок-музыкант Борис Гребенщиков назвал "позором России" начавших войну против Украины: видео Вера Литовченко говорит, что не будет уезжать из Харькова, а останется здесь, чтобы после победы отстраивать город. “Это моя земля. Я хочу помочь построить город своими руками. Нужно, чтобы прекратились бомбардировки, тогда мы все отстроим. Мне нужно, чтобы война закончилась", – говорит артистка.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, недавно в бронежилете прошедший площадью "Свободы" в Харькове и обратившийся к украинцам, 6 марта присоединился к рядам территориальной обороны Львовской области.

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