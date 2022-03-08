Скрипалька у Харкові глушила музикою вибухи бомб: відео

Артистка говорить, що не буде виїжджати з Харкова, а залишиться тут, щоб після перемоги відбудовувати місто.

Харківська артистка Віра Литовченко перетворила укриття, в якому мешканці будинку ховаються від російських бомбардувань, на імпровізовану сцену. Тут вона грає на скрипці для харків'ян, намагаючись своєю музикою перекрити оглушливий гуркіт бомб, що долинав ззовні.

Слухачі зняли відео, на якому скрипалька виконує відому пісню “Ніч яка місячна”, і ці кадри широко розійшлися у соцмережах, потрапивши до британського видання The Guardian.

“Було дуже важко грати і думати про щось, що не було війною. Але я вирішила, що повинна зробити щось для цих людей. Ми стали сім'єю в цьому підвалі, і коли я грала, вони забували на мить про війну і думали про інше”, - розповіла артистка журналістам.

Також читайте Рок-музикант Борис Гребенщиков назвав "ганьбою Росії" тих, хто почав війну проти України: відео Віра Литовченко говорить, що не буде виїжджати з Харкова, а залишиться тут, щоб після перемоги відбудовувати місто. “Це моя земля. Я хочу допомогти відбудувати місто своїми руками. Потрібно, щоб припинилися бомбардування, тоді ми все відбудуємо. Мені потрібно, щоб війна закінчилася", - говорить артистка.

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно у бронежилеті пройшовся площею "Свободи" у Харкові та звернувся до українців, 6 березня долучився до лав територіальної оборони Львівської області.

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