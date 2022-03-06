Вакарчук вступив до територіальної оборони Львівщини (фото)

Лідер "Океан Ельзи" тепер у територіальній обороні Львівщини.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно у бронежилеті пройшовся площею "Свободи" у Харкові та звернувся до українців, 6 березня долучився до лав територіальної оборони Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Козицький оприлюднив також фото з українським співаком і закликав всіх небайдужих теж долучатись до захисту Батьківщини.

Святослав Вакарчук вступив до тероборони / facebook.com/people/Олександр-Тіщенко/100014592996993

"Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що Вакарчук ще не повідомляв у соцмережах про рішення вступити до тероборони Львова, де, до того ж, зростав.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.