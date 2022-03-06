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Вакарчук вступив до територіальної оборони Львівщини (фото)

Вакарчук вступив до територіальної оборони Львівщини (фото)

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Вакарчук вступив до територіальної оборони Львівщини (фото)

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер "Океан Ельзи" тепер у територіальній обороні Львівщини.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно у бронежилеті пройшовся площею "Свободи" у Харкові та звернувся до українців, 6 березня долучився до лав територіальної оборони Львівської області. 

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Козицький оприлюднив також фото з українським співаком і закликав всіх небайдужих теж долучатись до захисту Батьківщини. 

Святослав Вакарчук вступив до тероборони / © facebook.com/people/Олександр-Тіщенко/100014592996993
Святослав Вакарчук вступив до тероборони / facebook.com/people/Олександр-Тіщенко/100014592996993

"Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини", - йдеться в повідомленні.

 Слід зауважити, що Вакарчук ще не повідомляв у соцмережах про рішення вступити до тероборони Львова, де, до того ж, зростав.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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