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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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165
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Спикер ВМС объяснил, с чего должно начаться перемирие в Черном море

Все задачи бойцы ВМС сейчас выполняют штатно, никаких особых изменений не наблюдается.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вражеские ракетоносители в Черном море

Вражеские ракетоносители в Черном море / © armyinform.com.ua

Перемирие на море должно начаться с официальных документов и четких условий. По состоянию на данный момент ничего из этого нет.

Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

"Формализованного документа, где будут указаны все требования, условия и границы, не существует. Соответственно говорить о соблюдении каких-либо договоров достаточно трудно. Нам следует дождаться завершения процесса переговоров и их юридического оформления", - пояснил он.

Плетенчук добавляет, что разминирование в Черном море продолжается постоянно. Это и маршруты, и якорные стоянки, и места погрузки. Процесс тяжелый, ведь происходит в боевых условиях.

"Для нас основное требование - прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. То есть, возможность гражданским морякам, гражданскому судоходству осуществлять свою деятельность, не оглядываясь на возможные удары баллистики", - отметил представитель ВМС.

Ранее командующий украинскими ВМС вицеадмирал Алексей Неижпапа выразил уверенность, что Силам обороны Украины удастся уничтожить Керченский мост , незаконно построенный Россией для соединения своей территории с оккупированным Крымом.

Дата публикации
Количество просмотров
165
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