Германия передает 130 миллионов евро гуманитарной помощи Украине

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок / © Getty Images

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Германия передает €130 миллионов гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 1 апреля приехала в Украину с необъявленным визитом. Она подчеркнула, что сейчас Европе важно показать, что «Украину поддерживают больше, чем когда-либо».

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«В связи с тупиком в отношениях между США и Россией абсолютно необходимо, чтобы мы показали, что Европа стоит на стороне Украины и поддерживает ее сейчас больше, чем когда-либо раньше», — прокомментировала она.

Бербок подчеркнула, что Украина стремится к миру. Тем временем лидер РФ Владимир Путин тянет время, не хочет мира и продолжает захватническую войну России, нарушая международное право. Он симулирует готовность к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своих целей, поэтому на предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО будут говорить о том, чтобы не поддаваться его промедлению. В этом тоже хотят убедить и США.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой США то, что они сняли со стола переговоров два важных вопроса по Украине — ее членство в НАТО и территориальную целостность.

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