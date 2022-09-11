В Днепре прогремели взрывы: начался пожар

В ночь на 11 сентября в Днепр прогремели взрывы.

Была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, взрыв был настолько сильным, что у людей выбило окна в квартирах. Также есть информация о пожаре и пострадавших.

Второй раз за ночь воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

Также появилась информация о взрывах в Никополе, Краматорске и Бахмуте.

Сейчас нет официальной информации от власти.

Позаботьтесь о себе: находитесь в укрытиях.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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