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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Днепре раздаются взрывы: что известно

Предупреждали о вражеских БпЛА с юго-востока. Находитесь в укрытиях!

Автор публикации
Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Днепр – взрывы

В Днепре слышны повторные звуки взрывов

В Днепре слышны повторные звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты " Суспільного ".

«Внимание! Днепр! В вашем направлении враждебны БпЛА с юго-востока. Находитесь в укрытиях», - сообщили Воздушные силы Украины.

Днем 30 марта часть Украины охватила воздушная тревога . Тогда была угроза баллистики.

А накануне, 29 марта, враг запустил по Украине ударные БПЛА.

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