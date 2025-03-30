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В Днепре раздаются взрывы: что известно
Предупреждали о вражеских БпЛА с юго-востока. Находитесь в укрытиях!
В Днепре слышны повторные звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты " Суспільного ".
«Внимание! Днепр! В вашем направлении враждебны БпЛА с юго-востока. Находитесь в укрытиях», - сообщили Воздушные силы Украины.
Днем 30 марта часть Украины охватила воздушная тревога . Тогда была угроза баллистики.
А накануне, 29 марта, враг запустил по Украине ударные БПЛА.
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