- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1251
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі лунають вибухи: що відомо
Попереджали про ворожі БпЛА з південного сходу. Перебувайте в укриттях!
У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти “Суспільного«.
«Увага! Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу. Перебувайте в укриттях», — повідомили Повітряні сили України.
Вдень 30 березня частину України охопила повітряна тривога. Тоді існувала загроза балістики.
А напередодні, 29 березня, ворог запустив по Україні ударні БпЛА.
Читайте також