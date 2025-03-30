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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1251
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі лунають вибухи: що відомо

Попереджали про ворожі БпЛА з південного сходу. Перебувайте в укриттях!

Автор публікації
Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Дніпро - вибухи

У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів

У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти “Суспільного«.

«Увага! Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу. Перебувайте в укриттях», — повідомили Повітряні сили України.

Вдень 30 березня частину України охопила повітряна тривога. Тоді існувала загроза балістики.

А напередодні, 29 березня, ворог запустив по Україні ударні БпЛА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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